МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Сделка по покупке Промсвязьбанком (ПСБ) "СМП Банка" должна завершиться до конца года, она вышла на финишную прямую, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев. Минфин зафиксировал значительный рост спроса на золото

Газета "Коммерсант" летом сообщала, что ПСБ рассматривает возможность покупки "СМП Банка", подконтрольного семье Ротенбергов.

"Поручение президента, безусловно, исполним. Я надеюсь, что в этом году. Выкуп, как частный банк покупает, естественно", — ответил Моисеев на вопрос о данной сделке.

На вопрос, была ли оценка, он ответил положительно. "Выходим на финишную прямую", — добавил он.

"СМП Банк" — универсальный частный банк, который специализируется на кредитовании корпоративных, розничных клиентов и субъектов РФ, а также инвестициях в ценные бумаги. Банк работает на российском рынке с 2001 года. Основные акционеры "СМП Банка" — российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Под санкциями банк с 2014 года. Промсвязьбанк наряду с другими крупнейшими игроками попал под блокирующие санкции Запада в этом году.