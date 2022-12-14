МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Продажу интернет-банка для бизнеса "Точка" банк непрофильных активов "Траст" планирует, когда будет подходящая конъюнктура рынка, сейчас ведутся переговоры с разными инвесторами, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Траста". Минфин ожидает завершения сделки по покупке "СМП Банка" до конца года

"Продажу этого актива мы планируем, когда будет подходящая конъюнктура рынка. Мы ведем переговоры с разными инвесторами, оцениваем предложения", — сообщили в банке, отвечая на вопрос о том, планируется ли продажа "Точки".

Цель банка непрофильных активов — реализовать все активы по максимальной цене, добавили в "Трасте".

Летом СМИ сообщали, что банк "Открытие" в марте продал "Трасту" 90% банка "Точка".

Банк непрофильных активов был создан летом 2018 года через консолидацию "плохих" и непрофильных активов взятых ЦБ на санацию банков для их дальнейшей продажи. В частности, он получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка. Изначально планировалось, что такая структура будет фондом, однако затем было принято решение оставить банковскую лицензию. Сам "Траст" в 2021 году анонсировал, что сдаст лицензию к 2024 году, но работать по ряду судебных процессов и активов будет до 2026 года.