МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Сбербанк вышел на стабильную траекторию прибыльности, рассчитывает поддерживать эту тенденцию в следующем году, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. "Траст" продаст интернет-банк "Точка" при подходящих условиях на рынке

"Сбер" вышел на стабильную прибыльность. Мы на такой стабильной траектории, и я уверен — дай Бог, чтобы ничего не произошло, — в следующем году мы должны поддерживать дальнейшую стабильную траекторию прибыльности", — сказал он, выступая на конференции газеты "Ведомости".

Сбербанк в ноябре 2022 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,7% — до 124,7 миллиарда рублей, при этом прибыль за 11 месяцев текущего года снизилась на 84,8% — до 174,8 миллиарда рублей.