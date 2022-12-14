МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" в новом году запустит новый формат бесконтактной оплаты с помощью платежного стикера Tinkoff Pay на системе "Мир", сообщили РИА Новости в в кредитной организации. Названа сумма, которую оставят должникам на жизнь в 2023 году

"Он имеет функционал бесконтактной оплаты и в несколько раз меньше по размерам, чем карта", — говорится в сообщении.

Как уточняется, стикер нужно будет наклеить на смартфон или чехол. Благодаря этой новинке клиенты банка вновь смогут расплачиваться за покупки и снимать наличные, не используя пластиковую карту.

Особенно актуальным такой способ станет для владельцев iPhone, которые не могут использовать заблокированный в России Apple Pay, добавляется в заявлении. СМИ узнали, на какие банки Евросоюз может наложить новые санкции

Заявку на выпуск стикера можно оставить уже сейчас, он будет доступен для дебетовых карт "Тинькофф банка". Со временем клиенты смогут настраивать работу стикера и выбирать карту для списания через приложение банка.

Запуск платежного стикера станет первым шагом по развитию офлайн-оплаты с помощью Tinkoff Pay. В будущем сервис начнет предлагать еще больше возможностей для бесконтактных платежей, добавили в кредитной организации.

Сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay стали недоступны в России после введения западных санкций. Сейчас россияне могут пользоваться их российскими аналогами Mir Pay и "СБПэй".