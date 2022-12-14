"Тинькофф банк" с января предложит новый способ бесконтактной оплаты стикером Tinkoff Pay
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" в новом году запустит новый формат бесконтактной оплаты с помощью платежного стикера Tinkoff Pay на системе "Мир", сообщили РИА Новости в в кредитной организации.
"Он имеет функционал бесконтактной оплаты и в несколько раз меньше по размерам, чем карта", — говорится в сообщении.
Как уточняется, стикер нужно будет наклеить на смартфон или чехол. Благодаря этой новинке клиенты банка вновь смогут расплачиваться за покупки и снимать наличные, не используя пластиковую карту.
Особенно актуальным такой способ станет для владельцев iPhone, которые не могут использовать заблокированный в России Apple Pay, добавляется в заявлении.
Заявку на выпуск стикера можно оставить уже сейчас, он будет доступен для дебетовых карт "Тинькофф банка". Со временем клиенты смогут настраивать работу стикера и выбирать карту для списания через приложение банка.
Запуск платежного стикера станет первым шагом по развитию офлайн-оплаты с помощью Tinkoff Pay. В будущем сервис начнет предлагать еще больше возможностей для бесконтактных платежей, добавили в кредитной организации.
Сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay стали недоступны в России после введения западных санкций. Сейчас россияне могут пользоваться их российскими аналогами Mir Pay и "СБПэй".
https://1prime.ru/banks/20221214/839162657.html