МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Сбербанк планирует в конце первого — начале второго квартала следующего года дать доступ физлицам к своей платформе цифровых финансовых активов, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбербанк

Сбербанк вышел на стабильную траекторию прибыльности

"Нужно давать возможность физлицам заходить на эти платформы. "Сбер" даст эту возможность в конце первого квартала 2023 года, может быть, в начале второго. То есть, я думаю, в марте-апреле наши клиенты-физлица будут заходить на нашу платформу ЦФА", — сказал он, выступая на конференции газеты "Ведомости".

Ведяхин также напомнил, что Сбербанк начинал выпуск цифровых финансовых активов на золото. "Токен на золото очень пользуется спросом", — обратил внимание первый зампред "Сбера".

По его словам, при должной поддержке со стороны регулирования и интересе со стороны инвесторов, объем рынка цифровых финансовых активов в 2023 году может достигнуть порядка 60 миллиардов рублей.

Б РФ в марте включил Сбербанк в реестр операторов цифровых финансовых активов. В июле банк произвел первый выпуск ЦФА на своей платформе.

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.