МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Сбербанк планирует в конце первого — начале второго квартала следующего года дать доступ физлицам к своей платформе цифровых финансовых активов, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Сбербанк вышел на стабильную траекторию прибыльности

"Нужно давать возможность физлицам заходить на эти платформы. "Сбер" даст эту возможность в конце первого квартала 2023 года, может быть, в начале второго. То есть, я думаю, в марте-апреле наши клиенты-физлица будут заходить на нашу платформу ЦФА", — сказал он, выступая на конференции газеты "Ведомости".

Ведяхин также напомнил, что Сбербанк начинал выпуск цифровых финансовых активов на золото. "Токен на золото очень пользуется спросом", — обратил внимание первый зампред "Сбера".

По его словам, при должной поддержке со стороны регулирования и интересе со стороны инвесторов, объем рынка цифровых финансовых активов в 2023 году может достигнуть порядка 60 миллиардов рублей.

Б РФ в марте включил Сбербанк в реестр операторов цифровых финансовых активов. В июле банк произвел первый выпуск ЦФА на своей платформе.

ЦФА — это инструмент на основе блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.