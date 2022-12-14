Председатель правления Воеводина сообщила о планах Росбанка закрыть 2022 год с прибылью
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Росбанк рассчитывает закрыть текущий год с положительным финансовым результатом, заявила председатель правления банка Наталья Воеводина.
"Мы продолжаем обслуживать клиентов с уровнем качества, мы работаем эффективно, мы уверенно смотрим в будущее, Росбанк планирует закончить год с прибылью", — сказала она, выступая на конференции газеты "Ведомости".
Согласно данным ЦБ, российский банковский сектор резко сократил убыток в текущем году — до 0,4 триллиона рублей на 1 ноября с 1,5 триллиона рублей на начало июля. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в начале декабря говорила, что тенденция к снижению убытков и появлению прибыльных банков продолжится.
Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 января Росбанк занимал 13-е место в российской банковской системе с активами в размере 1,6 триллиона рублей.
https://1prime.ru/banks/20221214/839163677.html
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