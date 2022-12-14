МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Росбанк рассчитывает закрыть текущий год с положительным финансовым результатом, заявила председатель правления банка Наталья Воеводина. "Тинькофф" запустит бесконтактную оплату стикерами

"Мы продолжаем обслуживать клиентов с уровнем качества, мы работаем эффективно, мы уверенно смотрим в будущее, Росбанк планирует закончить год с прибылью", — сказала она, выступая на конференции газеты "Ведомости".

Согласно данным ЦБ, российский банковский сектор резко сократил убыток в текущем году — до 0,4 триллиона рублей на 1 ноября с 1,5 триллиона рублей на начало июля. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в начале декабря говорила, что тенденция к снижению убытков и появлению прибыльных банков продолжится.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 января Росбанк занимал 13-е место в российской банковской системе с активами в размере 1,6 триллиона рублей.