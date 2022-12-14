МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" назвал не соответствующей действительности информацию о своем участии в переговорах о покупке интернет-банка для бизнеса "Точка". "Траст" продаст интернет-банк "Точка" при подходящих условиях на рынке

"Прокомментировать не сможем, поскольку информация не соответствует действительности", — сказал РИА Новости представитель "Тинькофф" в ответ на соответствующий запрос.

Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники сообщили, что "Траст" ведет переговоры по продаже "Точки" с рядом участников рынка, среди которых "Тинькофф".

Сам "Траст" подтвердил РИА Новости, что ведет переговоры по продаже "Точки" с разными инвесторами; сделка планируется, когда будет подходящая конъюнктура рынка. При этом потенциальных покупателей в банке не называли.

Летом СМИ сообщали, что банк "Открытие" в марте продал "Трасту" 90% банка "Точка".