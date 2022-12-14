МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря повысилась до 7,39% годовых с 7,295% в третьей декаде ноября, показатель находится на максимуме с июля, следует из материалов Банка России. Финансист объяснил, как можно заработать на "росте цен"

Показатель непрерывно растет с начала октября, минимальным в текущем году он был в конце сентября — 6,54%. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.