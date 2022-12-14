МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании палаты в среду одобрили закон, который разрешает Банку России продать банк "Открытие" банку ВТБ до 1 апреля 2023 года, а также продлевает антисанкционные полномочия ЦБ. ЦБ отметил рост средней максимальной ставки по вкладам в российских банках

Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года.

Одобренный закон продлевает до "31 марта 2023 года включительно" право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без проведения торгов и предварительного согласования сделки с ФАС.

Документ также продлевает на следующий ряд антисанкционных полномочий Банка России, действующих до конца 2022 года.

Так, на 2023 год продлеваются полномочия совета директоров ЦБ по установлению сроков раскрытия информации кредитными и некредитными финансовыми организациями, субъектами национальной платежной системы, которые превышают сроки, установленные федеральными законами и нормативными актами регулятора. Также это касается установления требований к деятельности таких организаций в части нормативов, состава и структуры активов, размера капитала. Минфин ожидает завершения сделки по покупке "СМП Банка" до конца года

Помимо этого, на 2023-2024 годы продлеваются полномочия совета директоров ЦБ по определению функций АО "Национальная система платежных карт" в целях обеспечения операций с использованием международных платежных карт на территории России.

На аналогичный срок сохраняется и норма, согласно которой антисанкционные решения совета директоров Банка России подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 10 дней со дня принятия.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года.