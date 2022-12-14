МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Число дополнительных офисов российских банков растет в новых регионах – в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, в целом по России продолжилось их сокращение, проанализировал для РИА Новости данные Банка России начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Вероятность для банков "выйти в ноль" выросла по итогам 2022 года

"В ноябре выросло число дополнительных офисов банков на новых территориях: в ЛНР – открылось 5 допофисов, и их число достигло 67, в ДНР – число допофисов увеличилось на 15, до 60, в Запорожской области – на 9, до 33, в Херсонской области – на 11, до 23, итого в новых регионах число допофисов увеличилось на 40, до 183", — рассказал аналитик.

В новых регионах работает преимущественно Промсвязьбанк, также присутствует ЦМРБанк, добавил он. На новых территориях в ноябре началось создание передвижных пунктов кассовых операций, всего их было создано пять, отметил эксперт.

"В то же время в целом по РФ без учета новых территорий продолжилось сокращение допофисов – в ноябре закрылось еще 124 допофиса, в том числе 48 допофисов Сбербанка", — рассказал Осадчий. Однако Сбербанк замедлил темп сокращения допофисов: в сентябре закрылось 527, в октябре – 60.

Лидером по закрытию допофисов среди регионов стал Татарстан, там за ноябрь закрылось 28 дополнительных офисов. На втором месте – Москва (минус 24), на третьем месте – Санкт-Петербург (минус 8), заключил аналитик.