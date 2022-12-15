МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ожидается, что на заседании в четверг Европейский центральный банк четвертый раз подряд повысит процентные ставки, хотя, возможно, и менее существенно, чем прежде, а также объявит о планах вывода ликвидности из финансовой системы, пишет Reuters. Во Франции "похвалили" лидеров Евросоюза за то, что привели Европу к упадку

Центральный банк ужесточает денежно-кредитную политику беспрецедентными темпами, чтобы содержать быстрый рост цен в еврозоне. Всего за три месяца ставка по депозитам коммерческих банков в ЕЦБ выросла от —0,5% до 1,5%.

Вполне вероятно, что на заседании 15 декабря банк замедлит темп повышения ставок, так как инфляция демонстрирует признаки достижения пика, а экономике валютного союза грозит рецессия.

На этой неделе ЕЦБ, по всей видимости, повысит ставку по депозитам на половину процентного пункта, после того как на двух предыдущих заседаниях повышал ее на 75 базисных пунктов. В среду ФРС уже замедлила темп ужесточения своей политики.

Также возможно, что ЕЦБ вслед за ФРС просигнализирует о дальнейшем повышении ставок, чтобы убедить инвесторов в серьезности своих намерений бороться с инфляцией, темп которой, вероятно, будет превышать установленный центральным банком целевой уровень 2% до конца 2025 года. Эксперты подсчитали, сколько потеряет Европа без российских туристов

"Мы считаем, что Управляющий совет ЕЦБ будет усиленно подчеркивать, что замедление темпа ужесточения политики не следует принимать за завершение цикла ее ужесточения", — написали клиентами аналитики BNP Paribas.

По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, в четверг ЕЦБ повысит ставку по депозитам до 2%, в марте — до 2,5%, а в июне — до 2,75%.

Также ожидается, что ЕЦБ объявит о планах прекратить замещение погашаемых облигаций, находящихся на его балансе, размер которого достиг 5 трлн евро в результате многолетних покупок активов, превративших центральный банк в крупнейшего кредитора многих стран еврозоны. Эта мера направлена на изъятие ликвидности из финансовой системы, и она поддержит рост стоимости долгосрочного кредитования. Подобным образом ранее в этом году поступила ФРС.

Центральный банк объявит свое решение в 13.15 по Гринвичу, а в 13.45 начнется пресс-конференция его президента Кристин Лагард.

Обсуждение на заседании в четверг, вероятно, будет жарким, после того как пользующаяся большим влиянием в Управляющем совете Изабель Шнабель открыто выступила против замедления темпа повышения ставок, которое поддерживает главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Этот конфликт требует поиска компромиссных решений по сокращению портфеля активов ЕЦБ, иначе говоря, по количественному ужесточению его политики.

"Трудные переговоры остаются основой формирования политики ЕЦБ, — сказал консалтинговой компании TS Lombard Давид Онеглия. — Замедлению повышения ставок будет противопоставлено более высокое ее конечное значение, а также более раннее и ускоренное количественное ужесточение".

Некоторые члены Управляющего совета ЕЦБ, например, президент Бундесбанка Йоахим Нагель, хотели бы начать количественное ужесточение в марте, но склонные к более мягкой политике руководители банка надеются начать его позже.

Пока экономика еврозоны держится неплохо, и в 3-м квартале ее ВВП вырос больше, чем ожидалось.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозируют, что в следующем году ЕЦБ не восполнит погашение облигаций на 175 млрд евро и в зависимости от того, когда начнется количественное ужесточение, в месяц из финансовой системы будет выводиться 15-20 млрд евро. Раскрыты темы последнего в году саммита Евросоюза

Вероятно, Лагард придется ответить на вопросы о том, как высоко ЕЦБ намерен поднимать ставки, насколько он сократит свой портфель активов и как эти два процесса будут зависеть друг от друга.

Инвесторы, рассчитывающие на ответы по существу, могут быть разочарованы.

"Ключевая проблема состоять в том, что ЕЦБ не знает, как высоко ему придется поднимать ставки, что является отражением огромных неопределенностей перспектив инфляции", сказал экономист JPMorgan Грег Фузеси.