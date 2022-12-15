МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает изменения в законодательство, которые разрешат правительству в 2023 году конвертировать доли участия России в международных финансовых организациях в долговые обязательства, чтобы не допустить введения санкций против них, рассказал замдиректора департамента международных финансовых отношений Минфина Олег Подоматько. Банк Японии сохранит текущую денежно-кредитную политику

Комментируя поправку на комитете по бюджету и налогам в Госдуме, он отметил, что с началом 2023 года из-за выхода из состава акционеров международных финорганизаций некоторых стран-участниц доля России может превысить в них 50%, что может стать формальным поводом для введения санкций. В частности, речь шла о Международном инвестиционном банке, где Россия имеет 47%. Также крупными долями там владеют Венгрия, Чехия, Словакия, Болгария и Румыния. В марте эти страны кроме первой заявили о своем намерении покинуть состав акционеров.

"В этой связи данная поправка позволит министерству финансов по согласованию с правительством осуществлять оперативные меры реагирования, в частности, на время конвертировать часть своих акций, то есть часть доли участия в субординированный долг международного инвестиционного банка в адрес Российской федерации", — сказал он.

При этом механизм предусматривает обратную конвертацию долга в акции. "В дальнейшем при решении вопроса по увеличению доли Венгрии в данном институте возможен вход в состав акционеров Сербии. Соответственно, будет происходить расконвертация в обратном направлении на условиях не худших, чем текущие условия", — отметил Подоматько.

По его словам, принимаемая мера необходима для того, чтобы "оперативно реагировать на то давление, которое сейчас оказывается на институты с участием России и, я думаю, это позволит нам избежать самой критической ситуации".