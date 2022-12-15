Банк Англии повысил учетную ставку до 3,5 процента годовых
Банк Англии ожидаемо повысил учетную ставку до 3,5 процента годовых в четверг
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с 3%, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение центробанка совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных DailyFx.
Ставка сейчас находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%. При этом в августе и сентябре нынешнего года регулятор повышал ставку на 50 базисных пунктов, а в ноябре — на 75 базисных пунктов.
БАНК АНГЛИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ УЧЕТНОЙ СТАВКИ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ К ЦЕЛЕВОМУ УРОВНЮ
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