МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Льготную ипотеку в России продлят до 1 июля 2024 года с повышением ставки до процентов, заявил глава государства Владимир Путин. Госдума освободила россиян от налога при прощении долгов по ипотеке

Президент в четверг выступает на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%", — подчеркнул он.

При этом, власти намерены постепенно сворачивать механизмы льготной ипотеки.

Путин отметил, что также планируется распространить семейную ипотеку на семьи с двумя несовершеннолетними детьми по ставке шесть процентов. Кроме того, семейная ипотека станет основным инструментом в кредитной системе.

Также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях предлагается ввести кредит на новостройки под два процента.

Помимо этого, глава государства призвал распространить промышленную ипотеку на строительство и модернизацию объектов, обеспечив проект необходимым финансированием.Путин также предложил правительству провести открытый конкурс по инфраструктурным бюджетным кредитам в начале 2023 года.

Также президент отметил, что считает возможным расширить программу инфраструктурных облигаций.

"Здесь суммарный объем реализованных проектов достиг 150 миллиардов рублей. Предлагаю в ближайшее время удвоить эту сумму", — сказал Путин.