Путин: льготную ипотеку продлят с увеличением ставки до восьми процентов до 1 июля 2024 года
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Льготную ипотеку в России продлят до 1 июля 2024 года с повышением ставки до процентов, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент в четверг выступает на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%", — подчеркнул он.
При этом, власти намерены постепенно сворачивать механизмы льготной ипотеки.
Путин отметил, что также планируется распространить семейную ипотеку на семьи с двумя несовершеннолетними детьми по ставке шесть процентов. Кроме того, семейная ипотека станет основным инструментом в кредитной системе.
Также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях предлагается ввести кредит на новостройки под два процента.
Помимо этого, глава государства призвал распространить промышленную ипотеку на строительство и модернизацию объектов, обеспечив проект необходимым финансированием.Путин также предложил правительству провести открытый конкурс по инфраструктурным бюджетным кредитам в начале 2023 года.
Также президент отметил, что считает возможным расширить программу инфраструктурных облигаций.
"Здесь суммарный объем реализованных проектов достиг 150 миллиардов рублей. Предлагаю в ближайшее время удвоить эту сумму", — сказал Путин.
https://1prime.ru/banks/20221215/839187367.html