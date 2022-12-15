МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российские банки начинают выдавать средства по промышленной ипотеке, отобрано свыше 500 потенциальных заемщиков с портфелем в 70 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Путин заявил о продлении льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

"Как раз на этой неделе Минфин довел лимиты и банки начинают выдавать транши. Они отобрали уже свыше пятисот потенциальных заемщиков с совокупным кредитным портфелем почти на 70 миллиардов рублей", — сказал Мантуров, комментируя механизм промышленной ипотеки на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ.

"Изначально с Антоном Германовичем (глава Минфина — ред) договорились в бюджете заложить на старт скромный объем средств, чтобы посмотреть на заинтересованность промышленности. С учетом того, что инициатива оказалась очень востребованной, если Вы поддержите, в следующем году будем обращаться за дополнительной потребностью", — добавил он.