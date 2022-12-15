В ВТБ рассказали о влиянии санкций на работу банка
В ВТБ заявили, что санкции США против аффилированных компаний не повлияют на работу банка
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Санкции США против аффилированных с ВТБ компаний не скажутся на работе банка, который живет под ограничениями с февраля 2022 года и умеет адаптироваться, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Введенные в отношении аффилированных с ВТБ компаний санкции США – очередное доказательство желания оказать давление на бизнес, партнеров и контрагентов с целью получения собственной выгоды. Это политизированное решение, которое, впрочем, не особо скажется на нашей работе. Сам ВТБ живет под санкциями с февраля 2022 года. Адаптироваться мы умеем",- говорится в сообщении.
Ранее министерство финансов США сообщило о расширении санкционного списка в отношении России, в него вошли связанные с ВТБ компании, "Росбанк", "Интеррос", российские чиновники, губернаторы и физические лица.
https://1prime.ru/banks/20221215/839190635.html
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