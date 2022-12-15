МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. США добавили Росбанк в опубликованный ранее список российских банков, с которыми разрешено проводить транзакции, связанные с энергоносителями, следует из опубликованной лицензии американского минфина. США расширили санкции против России

"Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 16 мая 2023 года", — говорится в документе.

Ранее США выдали разрешение до 15 мая проводить сделки в сфере энергоносителей с некоторыми российскими организациями. В список попали ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.