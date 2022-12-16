МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Банк России на фоне туманных инфляционных перспектив в пятницу второй раз подряд сохранит ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых, считает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. Центробанк Швейцарии повысил ключевую ставку

ЦБ в конце февраля на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%, что стабилизировало ситуацию со вкладами в банках и не дало раскрутиться инфляционной спирали. Однако уже в апреле регулятор перешел к снижению ставки: весной она снизилась суммарно на 9 процентных пунктов, а летом — еще на 3 процентных пункта, до 8% годовых.

В сентябре Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых. В то же время ЦБ ужесточил свою риторику, убрав из пресс-релиза сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике, ограничившись нейтральной формулировкой. В октябре регулятор прервал цикл снижения ключевой ставки, впервые с марта не став ее "двигать".

"Мы ожидаем, что на заседании 16 декабря Банк России сохранит ставку на уровне 7,5%. На данный момент острой необходимости в изменении ставки нет, так как текущие темпы инфляции остаются низкими", — прокомментировал старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

По данным Росстата, инфляция в России в ноябре в годовом выражении замедлилась до 11,98% с 12,63% месяцем ранее. Однако затем на фоне индексации тарифов ЖКХ на 5 декабря ускорилась до 12,5%, а на 12 декабря — до 12,65%.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ГОРКИ

Банку России часто приходится балансировать между поддержкой экономики и усмирением инфляционных рисков. Однако ЦБ не раз говорил, что предсказуемая низкая инфляция приносит пользу экономике, а высокие темпы роста цен разрушают благополучие россиян и компаний. Заседание в эту пятницу также не станет исключением, и ЦБ сделает выбор в пользу инфляционных доводов, указывают аналитики.

"Пока не понятно, каким будет уровень инфляции в конце этого и начале следующего года. Сейчас инфляция замедляется, но несильно. За счет эффекта высокой базы этот тренд, вероятно, сохранится и в первом квартале следующего года. Поэтому ЦБ, скорее всего, возьмет паузу и будет наблюдать за ситуацией", — уверен инвестиционный директор "МКБ Инвестиции" Андрей Дюрягин.

Соглашается с коллегой и директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев, который считает основной предпосылкой для продолжения паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики необходимость понаблюдать, как проявят себя вторичные эффекты индексации тарифов. "В осенний сезон сектор услуг более активно индексировал цены, чем прочие розничные продавцы. По этой причине индексация тарифов в теории может привести к ускоренному пересмотру цен", — указал он.

Сейчас уже наблюдается усиление темпа роста потребительских цен, связанное с традиционным для этого периода расширением спроса, напоминает аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский. "В декабре инфляционный тренд еще больше усиливается за счет вклада второго в этом году повышения регулируемых тарифов на услуги ЖКХ. С учетом влияния текущих проинфляционных факторов, решение Банка России о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании выглядит маловероятным", — указывает он.

Временное инфляционное "затишье" позволило улучшиться ценовым ожиданиям — в декабре они опустились до 12,1%. Однако в среднесрочной перспективе есть признаки роста инфляционных рисков, предупреждает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Во-первых, существенно увеличился риск расширения спроса на фоне планируемого роста бюджетных трат. Во-вторых, проинфляционным фактором остается рекордно низкая безработица, которая указывает на проблемы с восстановлением трудовой миграции, прерванной еще в пандемию.

В таких условиях сохранение ставки является наиболее взвешенным решением. "Ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне 7,5% годовых. Считаем, что с одной стороны пока нет поводов для повышения ставки с учетом продолжения снижения инфляции в годовом выражении, с другой стороны, нет весомых факторов для ее снижения: в декабре инфляция сезонно усиливается, в целом повышенные инфляционные ожидания населения сохраняются", — заключили аналитики МТС-банка.