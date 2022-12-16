МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Росбанк приостановил операции в долларах США, евро и дирхамах ОАЭ, сообщается на сайте банка. В ГД одобрили меры для роста числа иностранных участников валютных торгов

В четверг США расширили санкционный список в отношении России, включив в него в том числе Росбанк.

"В сложившейся обстановке мы приостановили операции в долларах США, евро и дирхамах или иным образом затрагивающих юрисдикцию США и ЕС, так как пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "у клиентов Росбанка есть полный доступ к своим финансам и сервисам банка, при этом наши возможности гарантировать исполнение платежей через корреспондентские счета в Великобритании временно ограничены и работа клиентов через банк с этой юрисдикцией может стать недоступна".