МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВЭБ определил 25 приоритетных направлений инвестиционной деятельности госкорпорации на 2023 год, а также ее обновленные ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности, говорится в релизе правительства по итогам совещания набсовета, проведенного вице-премьером — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Росбанк приостановил операции в долларах, евро и дирхамах

"Наблюдательный совет утвердил обновленные ключевые показатели эффективности деятельности "ВЭБ.РФ" на 2023 год, которые отражают основные цели и задачи стратегии развития компании, в том числе усиление ее роли в достижении национальных целей развития России", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Систему ключевых показателей эффективности правительство последовательно развивает и внедряет в деятельность госкомпаний. Госкорпорация ВЭБ одной из первых получила новые КПЭ, включающие оценку текущей деятельности и проектную работу, увязанную с достижением национальных целей развития страны. "Проектные КПЭ на 2023 год фиксируют обязательства по объемам финансовой поддержки проектов и новым выдачам", – заявил Григоренко.

Кроме того, набсовет утвердил перечень из 25 приоритетных направлений инвестиционной деятельности ВЭБ. Они соответствуют основным направлениями деятельности правительства в области обеспечения долгосрочного социально-экономического развития страны и создания условий для устойчивого экономического роста.

При этом одним из ключевых направлений стало комплексное развитие городского электрического транспорта. Соответствующий проект сейчас реализуется в десяти регионах. Он предусматривает строительство, реконструкцию трамвайных путей, закупку новых и современных трамваев и электробусов, комплексное благоустройство прилегающей территории и остановок, отмечается в сообщении.