МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Центробанк России детально не обсуждал предложения по механизму рассрочки при покупке жилья, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Правительство России проведет заседание по страхованию и ипотеке

"Что касается возможных механизмов рассрочки покупки жилья, мы детально не обсуждали, когда поступят детальные предложения, безусловно, мы к этому вернемся", — сказала глава ЦБ.