2022-12-16T15:19:00+03:00
2022-12-16T15:29:53+03:00
2022-12-16T15:19:00+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20221216/839203715.html
Банк России не обсуждал детально механизм рассрочки при покупке жилья
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Центробанк России детально не обсуждал предложения по механизму рассрочки при покупке жилья, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Что касается... ПРАЙМ, 16.12.2022
банки, финансы, бизнес, новости, недвижимость, россия, центробанк, рассрочка
https://1prime.ru/images/83229/80/832298043.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/80/832298043.jpg
https://1prime.ru/images/83229/80/832298040.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/80/832298040.jpg
https://1prime.ru/images/83229/80/832298037.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/80/832298037.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20221216/839192339.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Центробанк России детально не обсуждал предложения по механизму рассрочки при покупке жилья, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается возможных механизмов рассрочки покупки жилья, мы детально не обсуждали, когда поступят детальные предложения, безусловно, мы к этому вернемся", — сказала глава ЦБ.