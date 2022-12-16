МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Банк России намерен завершить продажу банка "Открытие" до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В Госдуме одобрили бесплатный перевод средств между счетами в разных банках

"Что касается сделки по продаже банка "Открытие", она находится на завершающем этапе. Наши намерения завершить эту сделку до конца этого года мы подтверждаем", — сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции.

Ранее в декабре замминистра финансов России Алексей Моисеев также заявил журналистам, что сделка по приобретению ВТБ банка "Открытие" должна состояться до конца года.

Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В конце октября правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без торгов продлевается на год, до конца 2023 года.

Как отмечал в начале ноября глава ВТБ Андрей Костин, после завершения сделки, бренд "Открытие" просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ.