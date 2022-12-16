МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ сегодня имел широкий консенсус по сохранению ключевой ставки на текущем уровне, при этом обсуждалось ужесточение сигнала по дальнейшим действиям по ключевой ставке, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ определит траекторию ставки для обеспечения перестройки экономики

"У нас сегодня был широкий консенсус по поводу сохранения ставки. Обсуждения были вокруг сигнала, но звучало в том числе предложение об ужесточении сигнала", — сказала она на пресс-конференции.

ЦБ РФ в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых — второй раз подряд.