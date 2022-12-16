МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Банк России не сомневается в платежеспособности ВТБ в рамках сделки по покупке "Открытия", заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. ЦБ планирует завершить продажу банка "Открытие" до конца года

"Что касается сделки ВТБ и "Открытия", у нас нет сомнений в платежеспособности покупателя", — заявила она.

В начале декабря ВТБ принял решение временно приостановить выплату дохода по ряду субординированных облигаций в целях укрепления капитальной позиции.

Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В конце октября правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без торгов продлевается на год, до конца 2023 года.

При этом и в Минфине РФ, и в ЦБ намерены завершить сделку до конца текущего года.