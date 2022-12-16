МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Банк России не сомневается в платежеспособности ВТБ в рамках сделки по покупке "Открытия", заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Что касается сделки ВТБ и "Открытия", у нас нет сомнений в платежеспособности покупателя", — заявила она.
В начале декабря ВТБ принял решение временно приостановить выплату дохода по ряду субординированных облигаций в целях укрепления капитальной позиции.
Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. Летом был принят закон, по которому ЦБ имеет право продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости, до 31 декабря текущего года. В конце октября правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому право ЦБ продать "Открытие" банку ВТБ без торгов продлевается на год, до конца 2023 года.
При этом и в Минфине РФ, и в ЦБ намерены завершить сделку до конца текущего года.
https://1prime.ru/banks/20221216/839206022.html
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