МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СНИЖЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКАМИ БЕЗОТЗЫВНОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИЕЙ — РЕГУЛЯТОР
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20221216/839206525.html
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СНИЖЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКАМИ БЕЗОТЗЫВНОЙ КРЕДИТНОЙ ЛИНИЕЙ — РЕГУЛЯТОР
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20221216/839206525.html
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