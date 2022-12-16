МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Компания "Газпромбанк Инвестиции" направила в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга заявки на разблокировку активов клиентов, которые принадлежали им на конец 28 ноября 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Лидеры Евросоюза обсудили использование замороженных российских активов

"Мы направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов наших клиентов, которые принадлежали им на конец 28 ноября 2022 года… В случае успеха мы сможем вывести из НРД в другой депозитарий, не находящийся под ограничениями, иностранные ценные бумаги, а также начисленные купоны. В этом случае вы сможете получить доступ к ранее заблокированным активам", — уточняется в сообщении.

Компания отмечает, что на данный момент ожидает обратной связи от европейских регуляторов, но не гарантирует успешность проводимых мероприятий.

В начале декабря единую заявку на разблокировку активов своих клиентов в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга направил и финансовый холдинг "БКС Мир инвестиций". "Тинькофф Инвестиции" же сообщала, что запросила у минфина Бельгии лицензию на перевод заблокированных активов клиентов из НРД в другие места хранения, чтобы клиенты снова могли ими распоряжаться.

Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.