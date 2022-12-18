МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Некоторые крупные российские банки уже открыли корреспондентские счета в банках Индии, ряд других также планируют это сделать, учитывая, что Индия со следующей недели начнет использовать рупию в торговых расчетах с Россией, выяснило РИА Новости, опросив российские банки. Юрист объяснила, когда банк может простить долг по кредиту и чем это грозит

Недавно Сбербанк открыл корреспондентский счет в рупиях в своем филиале в Индии. Аналогично поступили ВТБ, открывший специальный счет в своем индийском филиале, и Росбанк, открывший корсчет в нацвалюте Индии.

"Абсолют банк" активно расширяет перечень валют, расчеты в которых доступны его клиентам. Индийские рупии — одна из перспективных валют, и мы планируем открыть корреспондентский счет в индийских рупиях в ближайшее время. Работа в этом направлении уже ведется", — прокомментировал директор инвестиционно-торгового департамента Сергей Михайлов.

Кроме того, клиенты банка могут получить услуги по другим продуктам, нужным для внешнеэкономической деятельности, например выпуск банковских гарантий в юанях, тенге и армянских драмах, возможность совершать платежи в тенге, киргизских сомах, таджикских сомони и армянских драмах. Также в мае банк присоединился к системе трансграничных платежей в юанях CIPS, добавил Михайлов.

Планирует открыть корсчета в рупиях и "Азиатско-Тихоокеанский банк". В АТБ отметили, что планируют открыть корсчета в банках Индии для расчетов в нацвалютах между странами. Также благодаря прямым корреспондентским отношениям с рядом стран клиенты банка могут проводить расчеты в юанях, иенах, армянских драмах, белорусских рублях и казахстанских тенге. Рассматривают возможность открытия корсчета в банках Индии и в "Зените". Россиян предупредили о рисках доставки банковской карты на дом

В то же время в "МСП Банке" хотя и не говорили о планах открыть корсчет в Индии, но сообщили, что планируют осуществлять расчеты в индийских рупиях "через российский банк". Также кредитная организация планирует открыть прямой корсчет в Китае в "Банке Харбин" и уже открыла корсчета в "Межгосударственном банке" в армянских драмах, белорусских рублях, киргизских сомах, казахстанских тенге и таджикских сомони.

А вот банку "Открытие" SDN-статус затрудняет такие действия, поэтому "прямых корреспондентских счетов в Индии банк не открывал", сообщили в кредитной организации. SDN-list США — это перечень людей и организаций, которые попали под "блокирующие" санкции. Такие ограничения предполагают блокировку всех их американских активов, а также запрещают американским гражданам и компаниям взаимодействовать с теми, кто попал в список.