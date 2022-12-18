МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило возмещение "Дом.РФ" недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей с детьми в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным займам, сообщается на сайте кабмина. Российские банки ожидают сохранения спроса на льготную ипотеку

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на возмещение недополученных доходов и затрат "Дом.РФ", возникших в период с сентября по ноябрь 2022 года в связи с реализацией программы поддержки многодетных семей.