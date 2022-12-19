МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Число отделений Промсвязьбанка (ПСБ) в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях через два года вырастет минимум до 500, сообщил председатель банка Петр Фрадков. СМИ: банки обязали обеспечить новый способ оплаты в интернет-магазинах

"Двести отделений – далеко не предел. Мы ставим достаточно большие для себя задачи: так, чтобы через два года у нас было 500 отделений минимум. И чтобы не только в крупных городах, скажем, Донецк, Луганск либо Мелитополь, это отделения даже в небольших населенных пунктах для того, чтобы максимальное количество наших граждан смогли бы получить доступ к качественным банковским сервисам", — сказал банкир в интервью телеканалу "Россия 24".

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.