МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Сервис Mir Pay для оплаты в интернете станет обязательным для кредитных организаций, участвующих в платёжной системе (ПС) "Мир", к марту, заявили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК). Россиян предупредили о рисках доставки банковской карты на дом

"Требование по поддержке технологии оплаты с помощью Mir Pay в среде электронной коммерции (на сайтах и в мобильных приложениях) является обязательным для эквайреров – участников платежной системы "Мир". Для реализации такой возможности участникам ПС "Мир" и торгово-сервисным предприятиям предоставляется необходимый комплект для разработки, который позволит осуществлять оплату с помощью сервиса", — сообщили в НСПК.

"Участники заранее были проинформированы об этом в технологических бюллетенях НСПК, в том числе в августе 2022 года. Изложенные требования банки-участники должны реализовать в своей эквайринговой сети к марту 2023 года", — подчеркнули в системе.

При этом ряд банков уже проводит со своими партнерскими торгово-сервисными предприятиями и агрегаторами интернет-платежей операции онлайн с использованием Mir Pay, отметили там же.

Mir Pay — это специальное приложение платежной системы "Мир" для бесконтактной оплаты смартфоном. При этом реквизиты карты "Мир" не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.