МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос сказал в понедельник, что для борьбы с инфляцией банк продолжит повышать процентные ставки. В ЕЦБ заявили, что борьба с инфляцией еще не закончена

"Будут еще повышения процентных ставок, не знаю, до каких пределов. Говорю абсолютно честно, не знаю", — сказал он, добавив, что ЕЦБ намерен привести инфляцию в среднесрочной перспективе к целевому уровню 2%.

В четверг центральный банк замедлил темп повышения процентных ставок, но подчеркнул необходимость дальнейшего существенного ужесточения денежно-кредитной политики и обнародовал планы изъятия ликвидности из финансовой системы.