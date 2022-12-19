Путин расширил полномочия Центробанка по контролю за кредитными рейтинговыми агентствами
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Банка России в целях повышения эффективности контроля за деятельностью кредитных рейтинговых агентств. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Закон дает ЦБ полномочия своим нормативным актом устанавливать требования к методологиям таких агентств, а также порядок оценки методологии на соответствие законодательству и нормативным актам Банка России. Это позволит снизить регуляторные риски и создать надежные ориентиры для рейтинговых агентств при разработке методологий, а также оптимизировать процедуру контроля.
Документ также обязывает рейтинговые агентства проводить проверку качества своих методологий в соответствии с требованиями ЦБ. При этом они должны будут направлять в Банк России отчеты по итогам проверок. Их периодичность и сроки проведения также определит регулятор. ЦБ, ознакомившись с отчетом, будет принимать решение, насколько они соответствуют правилам и задачам рейтингового агентства, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Помимо этого, Банк России будет вправе запретить рейтинговым агентствам присваивать кредитные рейтинги до устранения выявленных у них нарушений, а если рейтинг присвоен, пересмотрен или подтвержден с нарушением, то требовать его отзыва или пересмотра. ЦБ также будет устанавливать требования к раскрытию информации рейтинговыми агентствами, включая ее состав, порядок и сроки раскрытия.
Кроме того, все кредитные рейтинговые агентства будут обязаны создать совет директоров (наблюдательный совет), а создание коллегиального исполнительного органа становится добровольным. Такие агентства также будут вправе оказывать дополнительные услуги рейтингуемым лицам при обязательном управлении конфликтом интересов, говорил Аксаков.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, а нормы, касающиеся методологий рейтинговых агентств и полномочий ЦБ в части запрета на присвоение кредитных рейтингов и в части раскрытия информации, — через год после опубликования.
https://1prime.ru/banks/20221219/839227931.html