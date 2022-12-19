МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Банка России в целях повышения эффективности контроля за деятельностью кредитных рейтинговых агентств. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. ЦБ сможет продать "Открытие" банку ВТБ до апреля следующего года

Закон дает ЦБ полномочия своим нормативным актом устанавливать требования к методологиям таких агентств, а также порядок оценки методологии на соответствие законодательству и нормативным актам Банка России. Это позволит снизить регуляторные риски и создать надежные ориентиры для рейтинговых агентств при разработке методологий, а также оптимизировать процедуру контроля.

Документ также обязывает рейтинговые агентства проводить проверку качества своих методологий в соответствии с требованиями ЦБ. При этом они должны будут направлять в Банк России отчеты по итогам проверок. Их периодичность и сроки проведения также определит регулятор. ЦБ, ознакомившись с отчетом, будет принимать решение, насколько они соответствуют правилам и задачам рейтингового агентства, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Помимо этого, Банк России будет вправе запретить рейтинговым агентствам присваивать кредитные рейтинги до устранения выявленных у них нарушений, а если рейтинг присвоен, пересмотрен или подтвержден с нарушением, то требовать его отзыва или пересмотра. ЦБ также будет устанавливать требования к раскрытию информации рейтинговыми агентствами, включая ее состав, порядок и сроки раскрытия.

Кроме того, все кредитные рейтинговые агентства будут обязаны создать совет директоров (наблюдательный совет), а создание коллегиального исполнительного органа становится добровольным. Такие агентства также будут вправе оказывать дополнительные услуги рейтингуемым лицам при обязательном управлении конфликтом интересов, говорил Аксаков.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, а нормы, касающиеся методологий рейтинговых агентств и полномочий ЦБ в части запрета на присвоение кредитных рейтингов и в части раскрытия информации, — через год после опубликования.