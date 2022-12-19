АСВ продлило некоторые послабления для банков на первое полугодие 2023 года
АСВ продлило разрешение банкам меньше платить за часть вкладов на первую половину 2023 года
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение продлить нулевые дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов по вкладам, привлеченным в первом и втором кварталах 2023 года, говорится в сообщении госкорпорации.
Совет директоров АСВ в феврале снизил до нуля дополнительную и повышенную дополнительную ставку страховых взносов по вкладам, привлеченным в первом и втором кварталах текущего года, а затем продлил это решение на второе полугодие текущего года.
"Совет директоров рассмотрел вопрос о ставках страховых взносов банков. Принято решение установить дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками-участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, в размере 0% базовой ставки за расчетные периоды первого и второго календарных кварталов 2023 года", — сказано в сообщении.
Таким образом, совет директоров АСВ вновь продлил действие нулевой ставки.
https://1prime.ru/banks/20221219/839232332.html
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