МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение продлить нулевые дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов по вкладам, привлеченным в первом и втором кварталах 2023 года, говорится в сообщении госкорпорации. Зампред ЦБ ждет появления проекта ИИС третьего типа в ближайшей перспективе

Совет директоров АСВ в феврале снизил до нуля дополнительную и повышенную дополнительную ставку страховых взносов по вкладам, привлеченным в первом и втором кварталах текущего года, а затем продлил это решение на второе полугодие текущего года.

"Совет директоров рассмотрел вопрос о ставках страховых взносов банков. Принято решение установить дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов, подлежащих уплате банками-участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, в размере 0% базовой ставки за расчетные периоды первого и второго календарных кварталов 2023 года", — сказано в сообщении.

Таким образом, совет директоров АСВ вновь продлил действие нулевой ставки.