Банк России отметил приток рублевых средств в банки в ноябре
Банк России: оперативные данные показывают приток рублевых средств в банки в ноябре
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Оперативные данные показывают приток рублевых средств в банки в ноябре как на текущие счета, так и на срочные депозиты, говорится в материалах Банка России.
"По оперативным данным, в ноябре отмечался приток рублевых средств в банки – как на текущие счета, так и на срочные депозиты – благодаря росту привлекательности рублевых инструментов сбережения, прежде всего долгосрочных, из-за повышения депозитных ставок", — привел данные ЦБ.
Кроме того, приток средств на депозиты в ноябре частично был обеспечен разовыми выплатами военнослужащим. В краткосрочной перспективе интерес населения к рублевым срочным вкладам может продолжить восстанавливаться, считает регулятор.
Также, по мнению Банка России, можно ожидать сохранения тенденции к общему сокращению валютных сбережений. Вместе с тем на депозитном рынке продолжают постепенно развиваться продукты в юанях, что во многом обусловлено потребностью населения в иностранной валюте для удобства расчетов.
https://1prime.ru/banks/20221219/839232482.html
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