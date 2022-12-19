МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Оперативные данные показывают приток рублевых средств в банки в ноябре как на текущие счета, так и на срочные депозиты, говорится в материалах Банка России. АСВ продлило некоторые послабления для банков на первое полугодие 2023 года

"По оперативным данным, в ноябре отмечался приток рублевых средств в банки – как на текущие счета, так и на срочные депозиты – благодаря росту привлекательности рублевых инструментов сбережения, прежде всего долгосрочных, из-за повышения депозитных ставок", — привел данные ЦБ.

Кроме того, приток средств на депозиты в ноябре частично был обеспечен разовыми выплатами военнослужащим. В краткосрочной перспективе интерес населения к рублевым срочным вкладам может продолжить восстанавливаться, считает регулятор.

Также, по мнению Банка России, можно ожидать сохранения тенденции к общему сокращению валютных сбережений. Вместе с тем на депозитном рынке продолжают постепенно развиваться продукты в юанях, что во многом обусловлено потребностью населения в иностранной валюте для удобства расчетов.