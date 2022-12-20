МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 21 по 27 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 358 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. В правительство внесли проекты об изменении условий льготной ипотеки

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 14 по 20 декабря, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 298 миллиардов рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 244 миллиарда рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 27 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,431 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 20 декабря) в объеме 2,52 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.