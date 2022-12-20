МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Банк Японии во вторник удивил инвесторов, внеся изменения в механизм контроля доходности гособлигаций, что позволит долгосрочным процентным ставкам расти сильнее, сообщило агентство Reuters. Данное решение направлено на уменьшение издержек от продолжительных мер денежно-кредитного стимулирования. Власти Японии назвали важные факторы экономической безопасности

При этом центральный банк оставил целевой уровень доходности долговых бумаг без изменений и объявил о намерении резко нарастить покупки облигаций. Таким образом, можно говорить лишь о небольшом изменении параметров текущей крайне мягкой политики, а не о сворачивании стимулирования.

ПРИЧИНЫ ТАКОГО РЕШЕНИЯ БАНКА ЯПОНИИ

"Где-то с весны рыночная волатильность за рубежом усилилась. Тем временем мы сдерживали доходность 10-летних гособлигаций от превышения отметки 0,25%, и это вызвало некоторые искажения кривой доходности. По этой причине мы решили, что пришло время исправить эти искажения и улучшить функционирование рынка", — заявил управляющий Банка Японии Харухико Курода.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

"Мы стремимся к достижению целевого уровня инфляции на стабильной и устойчивой основе в сочетании с ростом заработных плат. Пока рано говорить о внесении изменений в денежно-кредитную политику или отказе от мер денежно-кредитного смягчения. Когда мы приблизимся к достижению нашей цели, руководство Банка Японии обсудит стратегию выхода (из денежно-кредитного стимулирования) и предоставит рынкам соответствующую информацию", — сообщил Курода. ЦБ Японии оставил учетную ставку на уровне минус 0,1 процента

ФОКУС НА УЛУЧШЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА

"Данный шаг направлен на улучшение функционирования рынка, которое должно помочь усилить эффект денежно-кредитного смягчения, поэтому не является повышением процентных ставок, — сказал глава Банка Японии. — Это изменение повысит устойчивость (текущей) денежно-кредитной политики и ни в коем случае не приведет к отказу от контроля кривой доходности или выходу (из стимулирования)".

РЕШЕНИЕ НЕ ОСЛАБИТ ЭФФЕКТ КОНТРОЛЯ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ

"Потребительская инфляция (в Японии) достигла отметки 3,6% в основном за счет подорожания импорта, которое было обусловлено ослаблением японской иены. Кроме того, инфляционные ожидания продолжают расти, и это оказывает давление на реальные процентные ставки, усиливая экономический эффект мер стимулирования. Мы увеличили целевой диапазон (доходности гособлигаций), что исправить искажения кривой доходности, однако это не снизит эффект от контроля за ней", — заявил Курода.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ

"Потребительская инфляция, как ожидается, будет замедляться, и темпы роста цен за 2023 финансовый год, вероятно, будут ниже 2,0%. Таким образом, я не думаю, что нам сейчас необходимо пересматривать политику контроля кривой доходности или меры количественного смягчения", — сказал Курода. Экономисты предрекли корректировку политики Банка Японии в 2023 году

РОСТ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ

"Мы стремимся к позитивному экономическому циклу, в рамках которого инфляция немного ускорится на фоне роста корпоративной прибыли и заработных плат. Итоги весенних переговоров по зарплатам (между компаниями и профсоюзами) важны, однако, принимая решения по денежно-кредитной политике, мы будем ориентироваться не на отдельные (экономические) данные, а на более общие экономические процессы, которые за ними стоят", — отметил глава центрального банка.

РИСКИ ДЛЯ РОСТА И ИНФЛЯЦИИ

"Мы наблюдаем усиление импульса к росту заработных плат и ускорению инфляции. Тем не менее инфляция, как ожидается, будет замедляться в следующем финансовом году по сравнению с текущим, поэтому мы по-прежнему вряд ли увидим ситуацию, при которой наш целевой уровень инфляции будет достигнут на стабильной и устойчивой основе в сочетании с повышением зарплат, — сказал Курода. — При этом наблюдаются как повышательные, так и понижательные риски для (экономического) роста и инфляции. Важно внимательно следить за развитием событий и предпринимать соответствующие ответные меры. Пока я не ожидаю возникновения таких условий, при которых Банк Японии должен будет немедленно пересмотреть свои подход к контролю кривой доходности или масштабному денежно-кредитному смягчению".

РАСШИРЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ДИАПАЗОНА ДОХОДНОСТИ ГОСОБЛИГАЦИЙ

"Это никоим образом не направлено на ужесточение денежно-кредитной политики, — заверил Курода. — Доходность 10-летних гособлигаций выросла примерно до 0,4%, однако мы не уверены, что ее рост продолжится. Мы планируем нарастить покупки гособлигаций и приобретать долговые бумаги в неограниченных объемах, причем не только 10-летних гособлигаций, но и бумаг с другими сроками погашения. Я считаю, что эти шаги позволят предотвратить негативные последствия для экономики".

ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПЕРЕСМОТРЕ СОВМЕСТНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ БАНКА ЯПОНИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ 2013 ГОДА?

"За счет необходимых шагов на основании данного заявления японская экономика устойчиво восстанавливалась и избежала дефляции. Я не считаю, что сейчас есть необходимость во внесении изменений в это заявление", — сообщил Курода.