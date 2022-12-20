МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" возобновил международные переводы в евро для бизнес-клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации. Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани

"Тинькофф Бизнес возобновил проведение международных платежей в евро для компаний и индивидуальных предпринимателей. Бизнес-клиентам доступны переводы в евро в любую точку мира, за исключением других российских банков. Минимальная сумма транзакции для всех клиентов Тинькофф Бизнеса составляет 10 тысяч евро", — говорится в пресс-релизе.

Однако лимиты переводов в некоторые страны отличаются. Так, в ряд банков Сербии и Боснии и Герцеговины переводить можно от 300 евро. Минимальная сумма перевода в Азербайджан — 5 тысяч евро, а в Армению и Узбекистан — без ограничений.

В мае "Тинькофф банк" приостановил SWIFT-переводы в евро, объяснив это увеличением сроков их прохождения, и предложил клиентам совершать такие переводы в других валютах.

В банке также отметили, что сейчас бизнес-клиенты могут совершать переводы в долларах во все банки Азербайджана, Армении, в 74 банка Китая, некоторые банки Казахстана, Узбекистана и России.

"В национальных валютах доступны переводы в казахстанских тенге (KZT), армянских драмах (AMD), турецких лирах (TRY), гонконгских долларах (HKD) и юанях (CNY) без ограничений по сумме", — добавили в кредитной организации.