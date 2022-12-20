МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла во втором чтении законопроект, разрешающий блокировку счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности. Госдума приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России

"Законопроектом предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности, по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов", — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается в пояснительной записке, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористической направленности по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны".

Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".