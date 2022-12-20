ГД одобрила проект о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
ГД приняла во втором чтении проект о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла во втором чтении законопроект, разрешающий блокировку счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности.
"Законопроектом предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности, по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается в пояснительной записке, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористической направленности по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны".
Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
https://1prime.ru/banks/20221220/839241027.html
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