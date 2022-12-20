МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, допускающий перечисление денежных средств, взыскиваемых по исполнительным листам, только на счета в российских банках или на казначейский счет. Госдума приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России

Исполнение требований по исполнительному документу о перечислении средств на счета в иностранных банках и иных иностранных кредитных организациях будет приостанавливаться до тех пор, пока заявитель не представит реквизиты счета в российском банке или казначейского счета, на которые следует перечислить деньги, взысканные с должника.

Помимо этого, российская кредитная организация будет вправе приостановить исполнение исполнительного документа, если у ее сотрудников возникнут подозрения, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Он позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств недобросовестным взыскателям с целью легализации преступных доходов, ухода от налогов и дальнейшего вывода денег за рубеж с помощью исполнительных документов.

Правительство России ранее обращало внимание на "колоссальные объемы обналичивания денежных средств по исполнительным документам, выданным по сомнительным основаниям": только в 2021 году они превысили 26 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом почти на 25%.