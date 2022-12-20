МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий расширить перечень счетов и операций Банка России за 2022 год, которые будет проверять Счетная палата РФ в следующем году. Второе чтение запланировано на 21 декабря. ЦБ готовится протестировать криптовалюту для международных расчетов

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, позволяет временно передать Счетной палате часть полномочий от внешнего аудитора Банка России. Для этого Национальный финансовый совет (НФС) регулятора получит право определять перечень счетов и операций Банка России за 2022 год, подлежащих проверке Счетной палатой РФ, дополнительно к счетам и операциям ЦБ, на которые распространяется действие закона о гостайне.

Счета и операции Банка России, входящие в этот перечень, не будут проверяться внешним аудитором регулятора при обязательном аудите финансовой отчетности ЦБ за 2022 год. Это позволит минимизировать риски, связанные с проведением обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России за 2022 год, считают разработчики.

Они обращают внимание, что в текущей геополитической обстановке в условиях недружественных действий отдельных иностранных государств при взаимодействии с внешним аудитором есть риск несанкционированного распространения информации о счетах и операциях Банка России за 2022 год за счет расширения круга информированных лиц за пределами ЦБ.

В настоящее время НФС принимает решение об обязательном аудите годовой финансовой отчетности ЦБ и определяет аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита (внешний аудитор). Причем объем аудиторской проверки по этой отчетности распределен между внешним аудитором и Счетной палатой РФ.

Счетная палата дает заключение лишь по результатам проверки счетов и операций Банка России, на которые распространяется действие закона "О государственной тайне". Заключения внешнего аудитора и Счетной палаты по годовой финансовой отчетности ЦБ входят в состав его годового отчета.