МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рост корпоративного кредитования в России в ноябре замедлился до 1% после довольно высоких показателей в течение нескольких месяцев, а розничного наоборот немного ускорился – до 1,2% по сравнению с октябрем, следует из материалов Банка России. Госдума приняла закон для защиты от санкций банков с долей участия России

"Рост корпоративного кредитования замедлился (+0,6 триллиона рублей, +1,0%) после очень высоких показателей августа – октября (около 2,5% в месяц)", — говорится в сообщении.

Кроме того, такой рост кредитования юрлиц является минимумом с начала лета, когда темпы составляли лишь 0,1%.

Рост кредитования населения в ноябре составил 1,2%, тогда как в октябре был 1%, а в сентябре 1,6%.

"Несколько оживилось необеспеченное потребительское кредитование – до +1,0% (по предварительным данным) после замедления до +0,3% в октябре, что может быть связано с реализацией отложенного спроса на фоне некоторой стабилизации ситуации", — сообщили в ЦБ.