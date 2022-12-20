Российские банки в ноябре нарастили розничное кредитование на 1,2 процента
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рост корпоративного кредитования в России в ноябре замедлился до 1% после довольно высоких показателей в течение нескольких месяцев, а розничного наоборот немного ускорился – до 1,2% по сравнению с октябрем, следует из материалов Банка России.
"Рост корпоративного кредитования замедлился (+0,6 триллиона рублей, +1,0%) после очень высоких показателей августа – октября (около 2,5% в месяц)", — говорится в сообщении.
Кроме того, такой рост кредитования юрлиц является минимумом с начала лета, когда темпы составляли лишь 0,1%.
Рост кредитования населения в ноябре составил 1,2%, тогда как в октябре был 1%, а в сентябре 1,6%.
"Несколько оживилось необеспеченное потребительское кредитование – до +1,0% (по предварительным данным) после замедления до +0,3% в октябре, что может быть связано с реализацией отложенного спроса на фоне некоторой стабилизации ситуации", — сообщили в ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20221220/839245260.html