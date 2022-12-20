МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Средства юрлиц в российских банках в ноябре выросли на 1,7%, средства физлиц — на 0,9%, свидетельствуют данные Банка России. Российские банки в ноябре нарастили розничное кредитование

"Средства юрлиц выросли на значительные 1,7%, или 0,7 триллиона рублей (в октябре было сокращение на 1,1%). В ноябре отмечен умеренный приток средств населения (без эскроу +311 миллиардов рублей, или 0,9%) после оттока на 0,3% в октябре. На рост остатков повлияли в том числе поступления дивидендов от "Газпрома", — сообщил регулятор.

Также ЦБ отметил, что впервые с августа выросли также рублевые срочные вклады (+58 миллиардов рублей, +0,3%) на фоне роста процентных ставок по ним.

Средства населения в валюте еще немного сократились (-43 миллиардов рублей, или —1,2%). При этом с начала года доля размещений физлиц в валюте сократилась до 10 с 20%.