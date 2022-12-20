МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рост ипотеки в России ускорился до 2% в ноябре, после 1,8% в октябре, выдачи при этом выросли на 5% против снижения на 13% месяцем ранее, следует из материалов, опубликованных Банком России. Средства россиян в банках перешли к росту после двух месяцев снижения

"По предварительным данным, ипотека продолжает активно расти (+2,0% в ноябре с корректировкой на сделки секьюритизации на 60 миллиардов рублей) после +1,8% в октябре", — сказано в документе.

Отмечается, что выдачи выросли на 5% — до 471 миллиарда рублей. В основном это произошло за счет увеличения льготного кредитования, которое суммарно по всем программам выросло почти на 20% — до 215 с 182 миллиардов рублей. И в том числе на 18% — до 141 с 119 миллиарда рублей по программе "Льготная ипотека".

Кроме того выдачи ипотеки на первичном рынке увеличились на 26%. "Активизация спроса, вероятно, была связана с предложением застройщиками скидок и снижением цен на "первичке", а также ожидавшимся завершением программы "Льготная ипотека". … Цены на "вторичку" при этом оставались стабильными, а выдачи на вторичном рынке сократились на 5%", — заключили в ЦБ.