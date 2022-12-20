МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 19 декабря ввел комиссию за переводы с дебетовых карт на ряд сервисов, сообщает компания в телеграм-канале. Средства россиян в банках перешли к росту после двух месяцев снижения

"С 19 декабря 2022 года у нас стала взиматься комиссия за переводы с дебетовых карт на сервисы Золотая Корона, Юнистрим, Контакт и Universal Bank", — говорится в сообщении.

Уточняется, что банк берет 0,5% от суммы перевода за подобные операции.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 февраля занимал 12-е место в российской банковской системе. Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат насчитывает около 47 тысяч человек.