МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Коррекция системы управления кривой доходности Банка Японии была "разумным шагом", сказал в среду представитель Международного валютного фонда Ранил Сальгадо, комментируя принятое накануне неожиданное решение. Банк Японии изменил механизм контроля доходности гособлигаций

Решение Банка Японии было "разумным шагом, в том числе с учетом обеспокоенности работой рынка облигаций" в условиях неопределенных перспектив инфляции, сказал он.

"Предоставление ясной информации об условиях для коррекции структуры денежно-кредитной политики будет способствовать стабилизации ожиданий рынка и укрепит доверие", — сказал Сальгадо о решимости Банка Японии достичь целевого уровня инфляции.