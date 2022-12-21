МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Спрос состоятельных клиентов ВТБ на золотые слитки в текущем году превысит 30 тонн, сообщила пресс-служба банка.

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ВТБ временно приостановил выплату дохода по субординированным облигациям

"ВТБ до конца текущего года планирует реализовать свыше 30 тонн инвестиционного золота. Ежемесячный прирост спроса на драгоценный металл составляет 20%, средний объем каждой сделки составляет 10 кг", — говорится в сообщении.

Состоятельные клиенты ВТБ с марта этого года приобрели в банке 29,3 тонны золота. Общее число сделок превысило 2,5 тысячи, указали в банке.

Эксперты ВТБ прогнозируют, что в следующем году внимание инвесторов к золоту продолжит расти в условиях инфляции и отмены НДС, а также на фоне сужения рынка капиталов.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщал, что спрос физических лиц в России на золото в этом году вырос в 7 раз, за 9 месяцев ими приобретено более 30 тонн слитков, к концу года результаты могут достичь 40 тонн.

В марте в России был принят закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Затем уполномоченным банкам было разрешено продавать золотые слитки физическим лицам за наличную иностранную валюту. А в июле появился закон, освобождающий на 2022 и 2023 годы от НДФЛ доходов физлиц от реализации золота в слитках.