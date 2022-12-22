МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Сбербанк в текущем году немного нарастил свой портфель облигаций федерального займа России, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. Сбербанк ждет снижения цен на жилье в России

"Портфель по-прежнему более 3 триллионов рублей. Какие-то бумаги в нем погасились, что-то мы купили на размещениях ОФЗ Минфином. В целом портфель слегка подрос", — сказал Попов в ответ на вопрос о динамике портфеля банка по ОФЗ в текущем году.

Минфин России в ноябре провел рекордные размещения ОФЗ за всю историю отечественного рынка гособлигаций, продав бумаг на 823 миллиарда рублей. Попов сообщил, что Сбербанк также в них участвовал.

"Сбербанк поддерживает политику Минфина по увеличению объемов выпускаемых ОФЗ с плавающим купоном, так как в отличие от ОФЗ с фиксированным купоном они несут гораздо меньше процентного риска. Соответственно, учитывая конверсию клиентов из валют недружественных стран в рубли, наш баланс увеличивается, мы планируем планомерно наращивать наш буфер ликвидности с плавающим купоном", — сказал зампред правления банка.

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