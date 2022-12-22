МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Владельцы гаджетов от Apple больше не могут скачать приложение Росбанка в магазине App Store, сообщили РИА Новости. Мошенники придумали очередную схему обмана владельцев банковских карт

В Google Play приложение по-прежнему доступно.

Ранее Росбанк попал под новые американские санкции, которые подразумевают блокировку всех активов кредитной организации и запрет на операции с ним для американских граждан и компаний.

Некоторые российские банки, находящиеся под санкциями, после удаления их приложений из AppStore спустя время запустили "зеркальные" сервисы, которые позволяют осуществлять банковские операции.