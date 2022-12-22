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2022
https://1prime.ru/banks/20221222/839263417.html
Мобильное приложение Росбанка пропало из App Store
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Владельцы гаджетов от Apple больше не могут скачать приложение Росбанка в магазине App Store, сообщили РИА Новости. В Google Play приложение по-прежнему доступно. Ранее Росбанк... ПРАЙМ, 22.12.2022
банки, финансы, новости, росбанк, мобильное приложение, app store
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Владельцы гаджетов от Apple больше не могут скачать приложение Росбанка в магазине App Store, сообщили РИА Новости.
В Google Play приложение по-прежнему доступно.
Ранее Росбанк попал под новые американские санкции, которые подразумевают блокировку всех активов кредитной организации и запрет на операции с ним для американских граждан и компаний.
Некоторые российские банки, находящиеся под санкциями, после удаления их приложений из AppStore спустя время запустили "зеркальные" сервисы, которые позволяют осуществлять банковские операции.