МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Крупнейший банк Крыма РНКБ планирует закрыть текущий год с прибылью по РСБУ в 8 миллиардов рублей против 6,4 миллиарда рублей прибыли по итогам прошлого года, сообщил журналистам глава правления банка Михаил Якунин. Госдума приняла закон о корректировке прибыли КИК из-за санкций

"Год заканчиваем с прибылью 8 миллиардов рублей, выше плана. Я думаю, что по показателям эффективности входим если не в топ-3, то в топ-5, у нас возврат на капитал 15%, растем по многим параметрам. Активы на конец года будут порядка 330 миллиардов рублей", — привел данные Якунин.

По его словам, число клиентов за год выросло на 10%. Число активных клиентов банка сейчас составляет 2,2 миллиона человек.

Также Якунин добавил, что ипотечный портфель в этом году вырос на 23%. "Сейчас, конечно, все предпочитают готовое жилье, новостройки — процентов 17 по выдаче, и 70% в этих 17% приходится на льготную ипотеку. Льготная ипотека — это драйвер, мы приветствуем, что ее продлевают", — отметил глава правления РНКБ.

Кроме того, он рассказал, что в пилотном режиме банк сейчас тестирует так называемую "северную ипотеку" — удаленное кредитование жителей северных регионов для покупки недвижимости в Крыму.

РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100-процентным госучастием. По данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 февраля 2022 года занимал 30-е место в банковской системе РФ по объему активов.