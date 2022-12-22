РНКБ получит докапитализацию от государства для роста бизнеса
РНКБ получит 7,1 миллиарда рублей докапитализации от государства для роста бизнеса
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Крупнейший банк Крыма РНКБ в этом году получит от государства 7,1 миллиарда рублей докапитализации, сообщил журналистам глава правления банка Михаил Якунин.
"7,1 миллиарда рублей (дополнительного капитала — ред.), докапитализируемся в рамках развития банка", — сказал он.
Он также сообщил, что сделка по передаче акций РНКБ в капитал ВТБ идет, но это не быстрый процесс.
"Сделка по передаче акций РНКБ в капитал ВТБ идет. Сейчас осуществляется оценка акций РНКБ, которая должна учитывать увеличение капитала РНКБ. Готовятся необходимые нормативные акты и корпоративные решения. Фактически передача акций произойдет в следующем году", — сказал глава правления РНКБ.
РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100-процентным госучастием. По данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 февраля 2022 года занимал 30-е место в банковской системе РФ по объему активов.
Решение о его вхождении в группу ВТБ было принято этой весной, а осенью был принят закон, закрепляющий механизм внесения акций РНКБ в уставный капитал ВТБ.
https://1prime.ru/banks/20221222/839264756.html
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